Premio Polimnia 2026 Sant’Agostino sold out | successo a Cortona tra talento storie e grandi emozioni

Il Premio Polimnia 2026 si è concluso con il raggiungimento della capienza massima della location a Cortona, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e talenti provenienti da diverse regioni, presentando spettacoli e interventi che hanno coinvolto gli spettatori. La serata ha offerto un mix di storie, emozioni e performance, confermando l’interesse e l’affluenza crescente per l’evento.

Arezzo, 18 aprile 2026 – . Si è svolta ieri sera, venerdì 17 aprile, al Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona la seconda edizione del Premio Polimnia #WorkingWomen, confermatosi appuntamento di grande rilievo, dedicato alla valorizzazione del talento e della leadership femminile. Un evento partecipato e sentito, con il centro convegni Sant’Agostino completamente sold out, segno di un interesse crescente per una manifestazione che, già al secondo anno, si sta affermando come punto di riferimento nel panorama culturale e sociale del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Polimnia 2026, Sant’Agostino sold out: successo a Cortona tra talento, storie e grandi emozioni Notizie correlate Indagini Live 2026: il successo di Stefano Nazzi continua tra sold out e nuove storieContinua il tour Il tour Indagini Live 2026 di Stefano Nazzi prosegue con un successo sempre più evidente. Cortona, il «Premio Polimnia #workingwomen» torna il 17 aprileArezzo, 23 marzo 2026 – Cortona, il «Premio Polimnia #workingwomen» torna il 17 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen; Premio Polimnia, Sant’Agostino sold out: successo a Cortona tra talento, storie e grandi emozioni al femminile; Marina Cvetic premiata a Cortona: il vino abruzzese conquista il Premio Polimnia; Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen. Premio Polimnia 2026, Sant’Agostino sold out: successo a Cortona tra talento, storie e grandi emozioniSi è svolta ieri sera, venerdì 17 aprile, al Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona la seconda edizione del Premio Polimnia #WorkingWomen, confermatosi appuntamento di grande rilievo, dedicato alla ... lanazione.it Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomenArezzo, 15 aprile 2026 – Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen. Cortona pronta alla grande serata del 17 aprile. Al Centro convegni Sant’Agostino storie di successo: Silvia Baracc ... lanazione.it PREMIO POLIMNIA Si è svolta ieri sera, venerdì 17 aprile, al Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona la seconda edizione del Premio Polimnia #WorkingWomen, confermatosi appuntamento di grande rilievo, dedicato alla valorizzazione del talento e dell facebook