Arezzo, 23 marzo 2026 – . Il riconoscimento alle donne che si sono distinte per le loro capacità. Nuova sezione dedicata a giovani talenti ed eccellenze del territorio. Cortona, città dell'arte e dell'accoglienza si appresta ad ospitare la II^ edizione del «Premio Polimnia #Workingwomen», un evento che vuol mettere in risalto le eccellenze femminili in ambito nazionale nei settori del management, dell'imprenditoria, della ricerca scientifica, dell'ambiente e dello sport. Una sezione particolare verrà dedicata ai giovani talenti e alle eccellenze del territorio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, il «Premio Polimnia #workingwomen» torna il 17 aprile

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