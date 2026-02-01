A Pisa, quattro donne imprenditrici si sono aggiudicate il premio

PISA Quattro donne, quattro imprenditrici, quattro storie di successo direttamente dal territorio pisano. Sono state loro le protagoniste del Premio Donna Impresa di Confcommercio Pisa, l’appuntamento dedicato all’imprenditoria femminile, organizzato dal Gruppo Terziario Donna dell’associazione di categoria pisana insieme alla Camera di Commercio, Agata Coach&Consulting e Banco Fiorentino, che si è tenuto venerdì sera nel Foyer del Teatro Verdi. Il premio, introdotto da un talk sul tema leadership femminile inclusiva e competente, "è stato dedicato alle imprese femminili per celebrare - spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio, Valeria Di Bartolomeo - la loro forza, resilienza e passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il premio "Donna Impresa". Un poker di grandi eccellenze

Il Premio Donna Impresa 2026 si svolge quest’anno in una nuova location e in una stagione diversa, ma il suo spirito resta lo stesso.

