I Wolves si avvicinano sempre di più alla retrocessione dopo aver perso 3-0 contro il Leeds a Elland Road. Nel frattempo, il Newcastle ha subito un'altra sconfitta in campionato. La situazione in classifica si sta facendo critica per le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. La classifica aggiornata mostra i Wolves con pochi punti di vantaggio rispetto alle squadre in zona pericolo.

2026-04-18 18:02:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I Wolves sono scivolati sempre più vicini alla retrocessione dalla Premier League quando il Leeds ha vinto 3-0 a Elland Road. Due gol in due minuti hanno messo fine a ogni speranza di vittoria dei Wolves in trasferta mentre il Leeds si riscaldava in grande stile per la semifinale di FA Cup del prossimo fine settimana. All’altra estremità della classifica, la brillante corsa del Bournemouth è continuata con una splendida vittoria per 2-1 in casa del Newcastle, che aumenta la pressione su Eddie Howe. I Wolvers potrebbero essere retrocessi dalla Premier League questo fine settimana a seconda dei risultati altrove.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Premier League: i lupi sono vicini al calo dopo la sconfitta del Leeds mentre il Newcastle perde di nuovo

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