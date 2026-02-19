Eddie Howe esorta i giocatori del Newcastle a realizzare il potenziale dopo la sconfitta della Champions League

Eddie Howe ha detto che la vittoria del Newcastle contro il Qarabag in Champions League dimostra il potenziale della squadra. L’allenatore ha sottolineato come questa prestazione possa servire da stimolo per migliorare ancora. Howe ha invitato i suoi giocatori a lavorare duramente per raggiungere livelli più alti, anche in vista delle prossime sfide. La partita ha mostrato le capacità della squadra, ma Howe insiste sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. La squadra ora si prepara per il prossimo impegno europeo.

2026-02-19 00:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Newcastle Eddie Howe ritiene che l’enorme vittoria della sua squadra in Champions League sul Qarabag possa ricordare il livello che sono in grado di raggiungere. I Magpies hanno giocato una prestazione dominante a Baku, battendo i campioni azeri per 6-1 e ottenendo un vantaggio decisivo nella gara di ritorno della prossima settimana al St James’ Park. O il Barcellona o il Chelsea attendono la vincitrice del turno successivo. Il Newcastle si porta in vantaggio per 5-0 all’intervallo, travolgendo i padroni di casa in una delle prestazioni europee più complete degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Eddie Howe esorta i giocatori del Newcastle a realizzare il potenziale dopo la sconfitta della Champions League Leggi anche: Eddie Howe lamenta “cadute di concentrazione” mentre la doppietta di Aubemeyang vede il Newcastle sperperare il vantaggio nella sconfitta del Marsiglia Eddie Howe sostiene che è stata una “ottima prestazione” quella del Newcastle nel pareggio a reti inviolate contro i WolvesEddie Howe ha commentato la partita del Newcastle contro i Wolves, definendo la prestazione come “ottima” nonostante il pareggio a reti inviolate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sandro Tonali continua a essere un nome accostato alla Juve, anche in vista dell'estate Il tecnico del Newcastle Eddie Howe, però, cerca di raffreddare ogni rumors di mercato #Juve #Tonali facebook