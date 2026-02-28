Nella giornata di sabato 28 febbraio, la ventottesima del campionato di Premier League si apre con il Manchester City in trasferta a Leeds e il Liverpool impegnato contro il West Ham. Le partite si disputano in un momento cruciale della stagione, con le squadre che cercano punti importanti per le rispettive posizioni in classifica. La giornata promette di influenzare gli equilibri tra la corsa al titolo, le qualificazioni europee e le zone di retrocessione.

La ventottesima giornata di Premier League entra nel vivo oggi, sabato 28 febbraio, con un programma che promette di scuotere le fondamenta della classifica, dalla lotta per il titolo ai piazzamenti europei, fino alle zone calde della salvezza. Con il fiato corto delle inseguitrici e la pressione dei grandi palcoscenici, il pomeriggio inglese si trasforma in un teatro di sfide dove l’equilibrio tattico e la forza dei singoli faranno la differenza. Il sipario si alza al Vitality Stadium, dove il Bournemouth ospita il Sunderland in un match pomeridiano cruciale per le ambizioni di metà classifica. Le “Cherries” cercano di sfruttare l’entusiasmo del proprio pubblico per consolidare la propria posizione, puntando su una gestione oculata dei ritmi contro un Sunderland che ha dimostrato di essere cliente ostico in trasferta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Premier League, il City a Leeds mentre il Liverpool sfida il West Ham

