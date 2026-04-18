Preghiera della sera 18 aprile | Signore aiutami a compiere domani ciò che oggi non sono riuscito a fare

Da lalucedimaria.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa preghiera della sera, si chiede al Signore di aiutare a affrontare le sfide del giorno successivo, affidando le fatiche di oggi. La richiesta include un appello alla Grazia per ricominciare e il coraggio di portare a termine ciò che ancora resta incompleto nel cuore. La preghiera si rivolge con umiltà a Dio, riconoscendo le difficoltà e chiedendo sostegno per il giorno che verrà.

Una preghiera della sera per affidare al Signore le fatiche della giornata appena trascorsa, chiedendo con umiltà la Grazia di ricominciare e il coraggio di portare a compimento ciò che oggi è rimasto nel cuore. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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