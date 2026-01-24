Preghiera della sera 24 Gennaio 2026 | Signore aiutami a seguirti
Ecco l'introduzione richiesta: La preghiera della sera del 24 gennaio 2026, intitolata “Signore, aiutami a seguirti”, invita a riflettere sulla fiducia e sulla fedeltà nel cammino di fede. Con questa supplica alla Beata Vergine Maria, chiediamo la grazia di mantenere saldo il nostro impegno, anche nelle difficoltà, e di riconoscere i segni di speranza che il Signore ci offre nel quotidiano.
Con la preghiera della sera alla Beata Vergine Maria, chiediamo la grazia di restare saldi nella fede e di scorgere, anche nel buio, nuovi segni di speranza per il nostro cammino. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera della sera - 24 gennaio 2026
