Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026 | Aiutami a fare la Tua volontà

Questa mattina, nella giornata di festa, i fedeli si sono riuniti per pregare insieme. La preghiera del mattino del 1 febbraio 2026 invita a chiedere aiuto per seguire la volontà di Dio. La comunità si è raccolta nel cuore della Santissima Trinità per lodare il Signore e rinnovare la propria fede.

Inizia la Domenica nel cuore della Santissima Trinità. Innalziamo insieme la preghiera ‘Aiutami a fare la Tua volontà’ per lodare il Signore e rinnovare la nostra fede in questo giorno di festa. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. All’inizio del nuovo giorno, Signore nostro Dio, noi siamo qui per fare la Tua volontà, imitando Tuo Figlio prediletto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: “Aiutami a fare la Tua volontà” Approfondimenti su Santissima Trinita Preghiera del mattino del 30 Novembre 2025: “Aiutami a fare la Tua volontà” Preghiera del mattino del 28 Dicembre 2025: “Aiutami a fare i fatti” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Santissima Trinita Argomenti discussi: Servizio Promozione della Spiritualità: resoconto Ritiro del 18 Gennaio 2026; Volume delle preghiere troppo alto. Il Centro islamico di Jesi nel mirino dei vicini; Il ministro Gashi partecipa alle Preghiere del mattino; Di Buon Mattino: preghiera digitale, disagio giovanile, Shoah, Sanremo. Preghiera del mattino del 31 Gennaio 2026: Alimenta in me la caritàAffidiamo questo Sabato al Cuore di Maria: invochiamo la sua guida e lasciamoci trasformare dall'amore del Signore. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 28 Gennaio 2026: Resta con qui me, SignoreOggi è il giorno dedicato a San Giuseppe, inizia questo mercoledì, affidati con la preghiera del mattino al Custode del Redentore. lalucedimaria.it SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 31 gennaio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.