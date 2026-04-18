Prato picchetti continui contro lo sfruttamento

A Prato, i lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno organizzato picchetti continuativi come parte di una serie di proteste che si stanno svolgendo ormai da diverse settimane. Questa iniziativa, promossa dal sindacato di base Sudd Cobas, mira a denunciare le condizioni di sfruttamento e di insicurezza nel lavoro locale. Si tratta della quarta volta in cui vengono attuati gli strike days in questa zona.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Ripartono gli strike days. Per la quarta volta il sindacato di base Sudd Cobas avvia questa forma di protesta per denunciare lo sfruttamento e le condizioni di insicurezza dei lavoratori in subappalto nella filiera del pronto moda, in quello che è il distretto tessile più grande d’Europa. Nella prima giornata di agitazione sono stati sette i picchetti organizzati nelle miriade di aziende e laboratori che si estendono nelle aree industriali del Macrolotto 1, Macrolotto 2, Seano e San Giusto. Confezioni, stirerie, stamperie:...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Prato, picchetti continui contro lo sfruttamento Notizie correlate Bay contro Cadillac: 1,5 milioni di dollari in gioco per lo spot del Super Bowl e lo sfruttamento creativo.Il regista americano Michael Bay ha intentato una causa da 1,5 milioni di dollari contro la casa automobilistica Cadillac, accusando il brand di aver... Treviso: rete Release Plus contro lo sfruttamentoLa Prefettura di Treviso ha formalizzato ieri un protocollo d’intesa per gestire le vittime dello sfruttamento lavorativo, dando il via alla rete...