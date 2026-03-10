Treviso | rete Release Plus contro lo sfruttamento

La Prefettura di Treviso ha firmato ieri un protocollo d’intesa per la gestione delle vittime di sfruttamento lavorativo, dando inizio alla rete Release Plus. La misura mira a coordinare le forze coinvolte e garantire un intervento più efficace in casi di sfruttamento. La rete si occuperà di supportare le persone interessate e di facilitare il lavoro delle autorità competenti.

La Prefettura di Treviso ha formalizzato ieri un protocollo d'intesa per gestire le vittime dello sfruttamento lavorativo, dando il via alla rete Release plus. Questa iniziativa, finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, mira a coordinare enti pubblici e privati del territorio per offrire supporto concreto ai cittadini di Paesi terzi. La presenza dell'Università degli Studi di Padova garantisce una base scientifica alle azioni di prevenzione e mitigazione del caporalato nella provincia. Il progetto non si limita alla semplice assistenza immediata, ma punta a creare percorsi di reinserimento duraturi attraverso l'orientamento verso opportunità lavorative legali e soluzioni abitative alternative.