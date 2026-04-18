Prato morto dopo essere precipitato da un palazzo | in corpo aveva diversi ovuli di droga

Un uomo di 35 anni di origini cinesi è deceduto all'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere precipitato dal secondo piano di un edificio nel Macrolotto Zero. Durante le operazioni di soccorso, i medici hanno trovato nel suo corpo diversi ovuli di droga. Le ferite riportate in seguito alla caduta si sono rivelate fatali, nonostante i tentativi di salvataggio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente.

Un uomo di 35 anni, di origini cinesi, è morto nelle scorse ore all'ospedale Santo Stefano di Prato. Era stato ricoverato a seguito dopo essere precipitato dal secondo piano di un edificio del Macrolotto Zero, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi nonostante l'intervento dei sanitari.Gli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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