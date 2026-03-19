Pozzuoli | droga nascosta nella tappezzeria dell’auto Carabinieri arrestano 36enne

A Pozzuoli, i carabinieri hanno fermato un uomo di 36 anni che aveva nascosto cocaina tra la tappezzeria dell’auto. La sostanza era infilata tra la guarnizione e la moquette, ed era pronta per essere venduta. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha portato al ritrovamento della droga e all’arresto dell’uomo.

Droga nascosta tra guarnizione e moquette: i carabinieri fermano a Pozzuoli un 36enne con cocaina pronta alla vendita. Pozzuoli, via della Casa Comunale, i carabinieri della sezione operativa sono impegnati in un servizio anti droga quando vedono una fiat 500x di colore nero. I fari allo xeno del suv sono accesi. Al volante un uomo, P- A-36enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Dall’altra parte del finestrino un ragazzo. Il 36enne allunga la mano verso lo specchietto retrovisore e prende qualcosa. I carabinieri intervengono. Perquisito, l’uomo viene trovato in possesso di 12 dosi di cocaina pronte per la vendita e di 150 euro ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’auto. Carabinieri arrestano 36enne Articoli correlati Pozzuoli, droga nascosta nell’auto: arrestato 36ennePOZZUOLI (NAPOLI), 19 MARZO 2026 – Arrestato a Pozzuoli un uomo di 36 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Un vano nella tappezzeria dell’auto per nascondere la droga: arrestato a San Pietro a PatiernoUn 22enne è stato arrestato dalla Polizia a San Pietro a Patierno, Napoli Nord; gli agenti lo hanno monitorato mentre cedeva stupefacenti. Altri aggiornamenti su Pozzuoli droga nascosta nella... Argomenti discussi: San Giorgio a Cremano, scoperta piazza di spaccio in un box: arrestato un 17enne. Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’autoCarabinieri arrestano 36enne ... msn.com Nasconde la cocaina nella tappezzeria del suv, arrestato a PozzuoliU carabinieri della sezione operativa sono impegnati in un servizio anti droga quando vedono una Fiat 500x di colore nero. I fari allo xeno del suv ... internapoli.it