Pozzuoli Licola e Monteruscello | operazione Carabinieri 12 denunciati

Servizio straordinario dei Carabinieri tra Pozzuoli, Licola e Monteruscello: 12 persone denunciate, due minorenni. Controlli su 84 persone e 36 veicoli. Servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, Licola e Monteruscello. I Carabinieri hanno identificato 84 persone e controllato 36 veicoli, contestando 13 violazioni al codice della strada e sequestrando 4 mezzi. L’operazione si è conclusa con 12 persone denunciate, tra cui due minorenni di 16 anni. Denunce e sequestri: i dettagli dell’operazione. Durante i controlli, un 18enne fermato ad Arco Felice è stato denunciato per minaccia e oltraggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

