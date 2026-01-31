Miguel Gutierrez si presenta ai microfoni dopo la vittoria contro la Fiorentina. L’esterno del Napoli spiega di aver mai giocato a destra prima d’ora, ammettendo di essere più difensivo rispetto a Politano. Nonostante ciò, dice di sentirsi pronto a dare il suo contributo sulla fascia, convinto di poter adattarsi al ruolo.

L’esterno del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Napoli-Fiorentina 2-1, Gutierrez in conferenza. Ti piace di giocare a destra? “ Mai avevo giocato a destra, ma adesso ci sto giocando e devo essere sempre pronto perché siamo pochi giocatori, dobbiamo essere tutti pronti “. L’emozione del tuo primo gol in maglia azzurra: “ Per me è un gol che mi dà fiducia per continuare a lavorare come sto facendo dal primo giorno. Per me è molto importante fare un gol per questa maglia, per come si vive il calcio qua “. Pensi di poter crescere giocando a destra? “ Penso di sì, posso giocare a destra, ho la possibilità di entrare dentro per il cross. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gutierrez: “Mai avevo giocato a destra, sono più difensivo di Politano, ma penso che posso farlo anch’io”

Approfondimenti su Gutierrez Napoli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gutierrez Napoli

Argomenti discussi: Napoli, Gutierrez: Prima vincere con la Juventus, poi penseremo al Chelsea; È la sera di Spalletti, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Il Napoli ora rischia la prossima Champions Non partita allo Stadium: 3-0 senza storia della Juventus. Il Napoli balla sull'orlo del disastro calcistico-finanziario, bisogna centrare il quarto posto.; Juventus-Napoli, Hojlund: Partita importante, Conte allenatore incredibile. Lukaku? Potremmo completarci bene in campo; Giuffredi: A Napoli difficilmente vedranno un altro giocatore come lui: troppo forte.

Gutierrez in conferenza dopo la vittoria: La dedichiamo a Di LorenzoSerie A: Gutierrez autore del secondo gol Le sue parole: Ti piace di giocare a destra? Mai avevo giocato a destra, ma adesso ci sto giocando e devo essere sempre pronto perché siamo pochi giocatori, ... 100x100napoli.it

Gutierrez in conferenza: Posso giocare anche a destra! Dedichiamo la vittoria a Di LorenzoMiguel Gutierrez, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni. 20.35 - Inizia la conferenza stampa. tuttonapoli.net

Sciolto anche l'ultimo dubbio di Conte: ci sarà Gutierrez e non Olivera dal primo minuto contro la Fiorentina Confermata per il resto la formazione che ha sfidato il Chelsea e la Juventus, con i calciatori azzurri che continuano a stringere i denti vista l'emerge - facebook.com facebook