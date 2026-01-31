Gutierrez | Mai avevo giocato a destra sono più difensivo di Politano ma penso che posso farlo anch’io
Miguel Gutierrez si presenta ai microfoni dopo la vittoria contro la Fiorentina. L’esterno del Napoli spiega di aver mai giocato a destra prima d’ora, ammettendo di essere più difensivo rispetto a Politano. Nonostante ciò, dice di sentirsi pronto a dare il suo contributo sulla fascia, convinto di poter adattarsi al ruolo.
L’esterno del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Napoli-Fiorentina 2-1, Gutierrez in conferenza. Ti piace di giocare a destra? “ Mai avevo giocato a destra, ma adesso ci sto giocando e devo essere sempre pronto perché siamo pochi giocatori, dobbiamo essere tutti pronti “. L’emozione del tuo primo gol in maglia azzurra: “ Per me è un gol che mi dà fiducia per continuare a lavorare come sto facendo dal primo giorno. Per me è molto importante fare un gol per questa maglia, per come si vive il calcio qua “. Pensi di poter crescere giocando a destra? “ Penso di sì, posso giocare a destra, ho la possibilità di entrare dentro per il cross. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Gutierrez Napoli
Altobelli al miele con Lautaro: «È il più forte al mondo! Momento no dell’Inter? Ci sono passato anch’io e posso dire questo»
Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io»
Ultime notizie su Gutierrez Napoli
Argomenti discussi: Napoli, Gutierrez: Prima vincere con la Juventus, poi penseremo al Chelsea; È la sera di Spalletti, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Il Napoli ora rischia la prossima Champions Non partita allo Stadium: 3-0 senza storia della Juventus. Il Napoli balla sull'orlo del disastro calcistico-finanziario, bisogna centrare il quarto posto.; Juventus-Napoli, Hojlund: Partita importante, Conte allenatore incredibile. Lukaku? Potremmo completarci bene in campo; Giuffredi: A Napoli difficilmente vedranno un altro giocatore come lui: troppo forte.
Gutierrez in conferenza dopo la vittoria: La dedichiamo a Di LorenzoSerie A: Gutierrez autore del secondo gol Le sue parole: Ti piace di giocare a destra? Mai avevo giocato a destra, ma adesso ci sto giocando e devo essere sempre pronto perché siamo pochi giocatori, ... 100x100napoli.it
Gutierrez in conferenza: Posso giocare anche a destra! Dedichiamo la vittoria a Di LorenzoMiguel Gutierrez, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni. 20.35 - Inizia la conferenza stampa. tuttonapoli.net
Sciolto anche l'ultimo dubbio di Conte: ci sarà Gutierrez e non Olivera dal primo minuto contro la Fiorentina Confermata per il resto la formazione che ha sfidato il Chelsea e la Juventus, con i calciatori azzurri che continuano a stringere i denti vista l'emerge - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.