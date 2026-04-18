Potenza Picena e Folgore costrette a vincere prima del big match

Nella prima categoria, Potenza Picena e Folgore si preparano a giocare partite decisive prima del big match tra le due formazioni. La giornata è stata presentata dall’allenatore dell’Appignanese, Angelo Ortolani. La sfida tra Portorecanati e Cluentina vede i locali impegnati a conquistare i playoff, mentre gli ospiti sono già salvi e senza obiettivi di classifica.

Prima categoria, la giornata presentata da Angelo Ortolani, allenatore dell’Appignanese. Portorecanati-Cluentina: "Locali a caccia dei playoff, ospiti salvi. Penso ci sia solo un risultato: 1". Folgore-Pinturetta: "La Folgore è seconda e non può sbagliare, considerando che fra sette giorni giocherà a casa della leader Potenza Picena". Montecassiano-Montecosaro: "Il Montecassiano deve sfruttare il turno interno per mettersi al sicuro". Montegiorgio-Appignanese: "Ci attende una gara complicata con un Montegiorgio che in casa ha fatto benissimo, ma noi dobbiamo cercare la vittoria". Pollenza-Belfortese: "Pollenza salvo, Belfortese coi playoff nel mirino: le differenti motivazioni possono fare la differenza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Potenza Picena e Folgore costrette a vincere prima del big match Notizie correlate Prima categoria. "Folgore costretta a vincere. Potenza Picena vuole i 3 punti»Questa giornata del girone C di Prima categoria è presentata dall’allenatore Angelo Ortolani. Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena favorito. Folgore, match difficile a Loreto»C’è un’interessante lotta nelle zone alte della Prima categoria e per garantirsi la permanenza: l’allenatore Angelo Ortolani presenta la seconda... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: PRIMA C. Potenza Picena mette la freccia, Montegiorgio in corsa; Calcio / Prima Categoria B e C 25/26, il racconto della 26^ giornata: fermento tra play-off e play-out; I risultati e le classifiche dalla Serie D alla Terza categoria; Prima Categoria / La Filottranese rimonta il Barbara MonSerra (con brivido): 2-1 al San Giobbe. Prima categoria. Oggi il Potenza Picena può salire in vettaOggi il Potenza Picena potrebbe salire in vetta del girone C di Prima categoria battendo il Montemilone Pollenza. La ... msn.com A Porto Potenza Picena, il Rione Verde ha trasformato un piccolo simbolo pasquale in un grande gesto di solidarietà: coniglietti decorativi, distribuiti a fronte di un’offerta, hanno coinvolto tutta la cittadinanza in un’iniziativa semplice ma dal grande, grandissi facebook