La seconda giornata di ritorno del girone C di Prima categoria vede potenzialmente Potenza Picena in posizione favorevole, mentre Folgore affronta un match complesso a Loreto. L’allenatore Angelo Ortolani analizza le sfide in corso, sottolineando l’importanza di ogni risultato nella lotta per la classifica e la permanenza. Un weekend di confronto importante per le squadre coinvolte, con obiettivi diversi ma uguale attenzione alle strategie in campo.

C’è un’interessante lotta nelle zone alte della Prima categoria e per garantirsi la permanenza: l’allenatore Angelo Ortolani presenta la seconda giornata di ritorno del girone C. Adriatica Portorecanati-Montegiorgio: "Il Montegiorgio è sulla scia della leader e scenderà in campo per conquistare il bottino pieno, ma Porto Recanati sta facendo bene: 12". Appignanese-Belfortese: "L’Appignano è in grossa difficoltà e dovrà vedersela con una Belfortese che si è ulteriormente rinforzata. Sarebbe da tripla, ma vedo gli ospiti più avvantaggiati: X2". Cluentina-Montemilone Pollenza: "La Cluentina in casa ha fatto bene e può ottenere un risultato positivo: 1X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena favorito. Folgore, match difficile a Loreto»

