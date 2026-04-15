Pos addio agli scontrini basta l'estratto conto come prova dei pagamenti | le novità del dl Pnrr

Dal 2023, le nuove disposizioni del decreto Pnrr eliminano l’obbligo di ricevere scontrini o ricevute per i pagamenti effettuati tramite POS. Al posto di questi documenti, sarà sufficiente presentare l’estratto conto bancario che attesti la transazione. La modifica riguarda i pagamenti elettronici e mira a semplificare le procedure, eliminando la necessità di documenti cartacei per comprovare le operazioni.

Niente più ricevute e scontrini collegati al Pos. L'estratto conto bancario basterà come prova dei pagamenti elettronici. È una delle novità contenute all'interno del decreto Pnrr approvato oggi in via definitiva dal Senato, che l'ha convertito in legge. Vediamo il testo della norma e cosa cambia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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