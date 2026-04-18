Domenica 19 aprile 2026 alle 21:30 si disputa la partita tra Porto e Tondela, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La sfida si inserisce in un campionato nazionale e si preannuncia equilibrata, anche se le quote indicano una possibile vittoria dei padroni di casa. Nella notte precedente, il Porto ha concluso la sua avventura in Europa League, uscendo sconfitti contro il Nottingham Forest al City Ground.

Giovedì notte il Porto ha visto tramontare uno dei sogni che inseguiva da inizio stagione: i Dragoni hanno dato tutto ma sono caduti a City Ground, contro il Nottingham Forest e sono usciti dall’Europa League. L’espulsione di Bednarek, comminata proprio all’alba della gara, ne ha fortemente condizionato lo svolgimento: c’è più di un rimpianto per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-CD Tondela (domenica 19 aprile 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Netta vittoria dei locali?

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