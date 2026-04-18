Domenica 19 aprile 2026 alle 21:30 si disputa la partita tra Porto e Tondela, con le formazioni ancora da definire. Le quote e i pronostici indicano una possibile vittoria dei padroni di casa. Nel frattempo, giovedì notte il Porto ha perso contro il Nottingham Forest nella gara di ritorno dell’Europa League, uscendo dalla competizione dopo aver dato tutto sul campo.

Giovedì notte il Porto ha visto tramontare uno dei sogni che inseguiva da inizio stagione: i Dragoni hanno dato tutto ma sono caduti a City Ground, contro il Nottingham Forest e sono usciti dall’Europa League. L’espulsione di Bednarek, comminata proprio all’alba della gara, ne ha fortemente condizionato lo svolgimento: c’è più di un rimpianto per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-CD Tondela (domenica 19 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Netta vittoria dei locali?

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