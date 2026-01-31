CD Tondela-Benfica domenica 01 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria netta per la squadra di Mourinho?

Mercoledì sera il Benfica di Mourinho ha scritto una pagina inaspettata nella sua storia. La squadra portoghese, contro ogni pronostico, ha conquistato la qualificazione ai play-off battendo il Real Madrid. La partita si è conclusa con un gol spettacolare di Trubin all’ultimo secondo, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi e lasciato l’intero stadio senza parole. Mourinho ha assistito a un evento unico, diverso da tutto quello che aveva visto in tanti anni di carriera.

Nella sua lunghissima carriera, Josè Mourinho ne aveva viste tante ma ha dovuto ammettere che, nonostante le innumerevoli esperienze vissute, mercoledì ha vissuto qualcosa di inedito e di incredibile: il suo Benfica è riuscito a centrare la qualificazione ai play-off contro il Real Madrid, con un romanzesco gol di Trubin all’ultimo secondo, che ha dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - CD Tondela-Benfica (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria netta per la squadra di Mourinho? Approfondimenti su Benfica RealMadrid CD Tondela-Benfica (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta per la squadra di Mourinho? Questa sera alle 21:30 si gioca il match tra Tondela e Benfica. CD Tondela-Benfica (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Trasferta non impossibile per le Aquile Questa volta Josè Mourinho ha dovuto ammettere di aver vissuto qualcosa di diverso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Benfica RealMadrid Argomenti discussi: Luís Godinho for Tondela-Benfica as Pedro Ramalho takes Casa Pia-FC Porto; CD Tondela-Benfica (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Trasferta non impo...; CD Tondela-Benfica domenica 01 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria netta per la squadra di Mourinho?; Pronostico Tondela-Benfica 1 Febbraio 2026: 20ª Giornata di Primeira Liga. CD Tondela-Benfica (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta per la squadra di Mourinho ift.tt/vmhPbaA #scommesse #pronostici x.com ULTIMO TURNO DI CHAMPIONS FUORI DI TESTA: FUORI IL NAPOLI, DENTRO LE ALTRE Ma che turno folle è stato Magari si giocasse sempre con 18 partite in contemporanea, con una squadra (il Benfica) che si qualifica con gol del portiere all'ultimo sec - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.