CD Tondela-Benfica domenica 01 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria netta per la squadra di Mourinho?

Questa sera alle 21:30 si gioca il match tra Tondela e Benfica. Mourinho si prepara a seguire la sua squadra, che ha fatto un’impresa storica qualificandosi ai play-off contro il Real Madrid, grazie a un gol di Trubin all’ultimo secondo. La partita promette spettacolo e potrebbe riservare sorprese, anche se il Benfica appare favorito.

Nella sua lunghissima carriera, Josè Mourinho ne aveva viste tante ma ha dovuto ammettere che, nonostante le innumerevoli esperienze vissute, mercoledì ha vissuto qualcosa di inedito e di incredibile: il suo Benfica è riuscito a centrare la qualificazione ai play-off contro il Real Madrid, con un romanzesco gol di Trubin all’ultimo secondo, che ha dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa volta Josè Mourinho ha dovuto ammettere di aver vissuto qualcosa di diverso.

ULTIMO TURNO DI CHAMPIONS FUORI DI TESTA: FUORI IL NAPOLI, DENTRO LE ALTRE Ma che turno folle è stato Magari si giocasse sempre con 18 partite in contemporanea, con una squadra (il Benfica) che si qualifica con gol del portiere all'ultimo sec - facebook.com facebook