Pandina o Grande Panda a 14.950€ | quale conviene davvero?

Da sabato 18 aprile, la Fiat Grande Panda con il motore Turbo 100 viene proposta a un prezzo promozionale di 14.950 euro. La vettura, nota per il suo design compatto e pratico, è disponibile con questa offerta limitata, offrendo un’opportunità di acquisto a un prezzo ridotto rispetto alle tariffe standard. La promozione riguarda il modello denominato Pandina o Grande Panda, senza ulteriori dettagli sui termini dell’offerta.

Da sabato 18 aprile la Fiat Grande Panda con il nuovo motore benzina Turbo 100 è in promozione a 14.950€. Un prezzo che scivola sotto i 15.950€ della Pandina Pop, a listino pieno. La domanda diventa inevitabile: se la sorella grande costa meno della piccola, quale conviene davvero? Le due Panda coesistono nel listino Fiat ma sono auto molto diverse per dimensioni, motore e piattaforma. Ecco il confronto che aiuta a scegliere. Prezzi a confronto. Pandina Pop: 15.950€ (listino pieno). Pandina Icon: 16.800€. Pandina Cross: 19.050€. Grande Panda Turbo 100 Pop: 17.900€ listino, 14.950€ in promo fino al 28 aprile (rottamazione Euro 4 + finanziamento Stellantis).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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FIAT GRANDE PANDA IBRIDA | Test Drive PRO e CONTRO

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J. Norbury, Il viaggio. Grande Panda e Piccolo Drago, Rizzoli facebook

Fiat Grande Panda Turbo 100 protagonista del weekend del porte aperte. Equipaggiata con il nuovo motore benzina Turbo da 100 CV #ANSAmotori #ANSA x.com