Riparte il progetto di mobilità sostenibile per i dipendenti Tetra Pak con il supporto di Wecity

È ripartito il progetto di mobilità sostenibile per i dipendenti di Tetra Pak, questa volta con il supporto di Wecity. L’azienda vuole incentivare spostamenti più ecologici, ridurre le emissioni di CO2 e migliorare il benessere di chi lavora lì. L’iniziativa punta a cambiare le abitudini di spostamento casa-lavoro, promuovendo alternative più sostenibili.

Promuovere stili di vita più sostenibili, ridurre le emissioni di CO2 legate agli spostamenti casa-lavoro e migliorare il benessere delle persone: con questi obiettivi Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A. annuncia l’avvio dell’edizione 2026 di "Move green and get your bonus", il progetto di mobilità sostenibile dedicato ai dipendenti dell’azienda realizzato con il supporto tecnico di Wecity. I partecipanti potranno aderire all’iniziativa attraverso l’app Wecity, disponibile per iOS e Android, inserendo il codice dedicato all’iniziativa e iniziando a registrare i propri spostamenti casa-lavoro-casa.🔗 Leggi su Modenatoday.it

