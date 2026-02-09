VIDEO Benevento la FAPAS apre le porte ai giovani | formazione gratuita laboratori attivi e futuro nel settore beauty

Benevento, l’Open Day della FAPAS attira tante giovani e famiglie. La scuola apre le sue porte offrendo corsi gratuiti, laboratori attivi e possibilità di inserimento nel settore beauty. Centinaia di ragazzi si sono presentati, curiosi di scoprire le opportunità di formazione e lavoro. La FAPAS vuole dare una possibilità concreta a chi cerca una strada nel mondo dell’estetica e dell’acconciatura.

Tempo di lettura: 2 minuti Orientamento, formazione e concrete opportunità di lavoro: l’Open Day di FAPAS, scuola di formazione professionale con sedi a Benevento in via Antonio Abate, 10, e in via Carlo Pisacane 41, ha accolto famiglie e giovani interessati a costruire il proprio futuro nel settore dell’estetica e dell’acconciatura. Grazie al percorso IEFP, finanziato dalla Regione Campania, FAPAS offre ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni la possibilità di conseguire il diploma di scuola superiore e la qualifica di estetista professionale, senza alcun costo per le famiglie. Un’opportunità che coniuga formazione scolastica, competenze pratiche e un forte orientamento al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento, la FAPAS apre le porte ai giovani: formazione gratuita, laboratori attivi e futuro nel settore beauty Approfondimenti su FAPAS Benevento Giovani in laboratorio: l’Università Vanvitelli apre le porte all’ingegneria del futuro Roma Motodays 2026 apre le porte ai giovani motociclisti Roma si prepara ad accogliere giovani motociclisti e appassionati per la 14ª edizione di Motodays, che si terrà alla Fiera di Roma dal 6 all’8 marzo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Tvsette Benevento. . FAPAS - OPEN DAY Vuoi un diploma a indirizzo estetico o acconciatore completamente GRATUITO Con FAPAS Formazione puoi trasformare la tua passione per l’estetica e per l’acconciatura in una vera professione Grazie al perc facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.