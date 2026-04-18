Nel centro cittadino, all’incrocio tra via Bixio e via Trento, si trovano abbandonate sul marciapiede due portefinestre in legno, posizionate vicino a una fila di cassonetti. La presenza degli oggetti in stato di abbandono ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. Nei giorni scorsi, un uomo è stato multato per aver lasciato rifiuti in modo illecito, in particolare per aver lasciato a terra le portefinestre.

Nel cuore cittadino, incrocio tra via Bixio e via Trento. Appoggiate ad un muro perimetrale, non distante dalla batteria dei cassonetti, due portefinestre in legno. Lasciate lì, sul marciapiede. Una situazione scoperta lo scorso 28 marzo. È servita una meticolosa attività della Polizia locale per individuare il responsabile dell’abbandono, nei riguardi del quale si è proceduto con la contestazione della violazione delle norme che regolano il corretto conferimento dei rifiuti (Regolamento comunale e Testo unico ambientale). Risultato: multe di mille euro (e spese di notifica). Per l’amministrazione, l’occasione è buona per ricordare che è "tassativamente vietato abbandonare rifiuti, anche ingombranti, accanto ai cassonetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portafinestre abbandonate sul marciapiede in centro. Furbetto dei rifiuti multato

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