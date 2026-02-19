Viene multato per la macchina sul marciapiede | ingrana la marcia e travolge un vigile

Un automobilista è stato multato perché aveva la macchina parcheggiata sul marciapiede, ma invece di spostarsi, ha ingranato la marcia e ha travolto un vigile. L’incidente è avvenuto questa mattina a Marano, davanti a un negozio di alimentari, dove il vigile stava multando il guidatore per la sosta irregolare. L’uomo ha cercato di partire di colpo e ha investito il poliziotto, che è stato portato in ospedale per controlli. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla scena.

Attimi di tensione questa mattina a Marano dove un agente della polizia locale è stato investito da un automobilista. L'aggressione è scattata dopo che il vigile ha multato l'automobilista perché aveva parcheggiato sul marciapiede, lungo corso Europa. La sanzione non è "piaciuta" al trasgressore che, dopo aver chiesto con insistenza che il verbale venisse annullato, ha ingranato la marcia e investito l'agente. L'impatto con il veicolo è stato violentissimo. Il vigile, come riporta TerraNostraNews, è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale dove i medici gli hanno prescritto una prognosi di 7 giorni per le ferite riportate.