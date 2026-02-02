Il Corso sorvegliato speciale Multato un corriere furbetto

Partono i lavori di corso Garibaldi e arrivano anche le prime multe per chi non rispetta l'accesso della zona a traffico limitato. E' successo venerdì mattina a un corriere che lavora per la consegna della corrispondenza e pacchi. Era alla guida del suo furgone quando attorno alle 10.45 ha varcato il tratto che costeggia piazza Cavour, dal lato dei portici. Una scorciatoia che permette, arrivati al semaforo, di immettersi su corso Stamira senza dover fare il giro da sopra (quello per via Calatafimi -via Elia-corso Matteotti fino all'ex ospedale e poi già per via Vecchini). Per i corrieri e per chi deve fare attività di carico e scarico il passaggio è consentito fino alle 10.

