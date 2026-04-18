Pontedera cede a Sambenedetto | finisce 2-1

Il Pontedera perde 2-1 in trasferta contro la Sambenedettese nell’ultima giornata di campionato. La squadra aveva già subito la retrocessione in Serie D dal turno precedente. La partita si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio, seguiti da un gol degli ospiti prima del definitivo raddoppio. Il risultato ha sancito la fine del campionato per entrambe le formazioni.

Pontedera, 18 aprile 2026 – Il Pontedera già retrocesso in Serie D dal turno precedente perde anche in casa della Sambenedettese (2-1) nell'ultima trasferta del campionato. I granata sono andati al riposo sotto di due reti: la prima arrivata grazie al rigore di Eusepi (trattenuta di Piana su Pezzola), la seconda con un gran destro di Candellori nel lunghissimo recupero. Nella ripresa la squadra di Braglia ha tentato la rimonta passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2, ma la rete di Kabashi nel finale non è bastata ad evitare il ko. I granata chiuderanno il disastroso campionato domenica prossima in casa con il Livorno. S.L. Il tabellino SAMBENEDETTESE...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera cede a Sambenedetto: finisce 2-1 Notizie correlate Basket SERIE DR1. La Juve Pontedera cede al Cus Pisa. Ora c’è il DonoraticoNuova sconfitta per la Juve Pontedera Bellaria, che nell’ottava giornata di ritorno della Divisione Regionale 1 ha ceduto 60-74 contro il Cus Pisa. Serie C, Dhelios cede il passo alla New Hospital Paola: finisce 3-1Qualche rammarico di troppo c’è ma, la strada è ancora lunga e toccherà lottare per conquistare la migliore posizione possibile in chiave salvezza...