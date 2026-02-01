Serie C Dhelios cede il passo alla New Hospital Paola | finisce 3-1

La Dhelios incassa una sconfitta pesante in casa della New Hospital Paola. La squadra di casa vince 3-1 e allontana le speranze di avvicinarsi alla zona playoff. La partita si rivela subito difficile per i padroni di casa, che non riescono a trovare il ritmo giusto e spesso si fanno sorprendere in difesa. I padroni di casa avevano l’opportunità di risalire in classifica, ma alla fine devono accontentarsi di un passo indietro dopo questa sconfitta.

Qualche rammarico di troppo c'è ma, la strada è ancora lunga e toccherà lottare per conquistare la migliore posizione possibile in chiave salvezza Passo indietro per la Dhelios. Poteva essere l'occasione per riavvicinarsi con dirompente alla zona playoff, ma così non è stato. Dopo i due punti conquistati grazie ai tie break di Lamezia e in casa contro Olimpia Bagnara, gli amaranto non riescono a violare il fattore campo della New Hospital Paola che vince tra le mura amiche 3-1. Partono molto meglio gli amaranto della Dhelios. Bene su tutti i fondamentali riuscendo a contrastare a muro l'attaccante più forte del club locale, Vuommaro.

