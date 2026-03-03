Basket SERIE DR1 La Juve Pontedera cede al Cus Pisa Ora c’è il Donoratico

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di basket Serie DR1, la Juve Pontedera Bellaria ha perso contro il Cus Pisa con il punteggio di 60-74. Dopo questa sconfitta, la squadra si prepara ad affrontare la prossima partita contro il Donoratico. La gara si è svolta in trasferta e ha visto i padroni di casa prevalere sugli avversari.

Nuova sconfitta per la Juve Pontedera Bellaria, che nell’ottava giornata di ritorno della Divisione Regionale 1 ha ceduto 60-74 contro il Cus Pisa. L’inizio non è stato dei migliori con gli ospiti che hanno preso in mano la palla fin da subito, chiudendo il primo quarto sul 16-22, grazie anche a una maggiore intensità e precisione offensiva. Nel secondo tempo il Pontedera ha provato a rimanere agganciato al match, costruendo alcune buone soluzioni ma senza riuscire a mettere la partita sul proprio piano a causa di continue disattenzioni difensive che hanno continuato a pesare, permettendo così al Cus Pisa di mantenere il vantaggio e gestire i ritmi, chiudendo 14-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket SERIE DR1. La Juve Pontedera cede al Cus Pisa. Ora c’è il Donoratico Basket, Luca Martini è il nuovo coach del CUS Pisa, che affronta Donoratico in DR1Pisa, 29 gennaio 2026 – Sarà Luca Martini, coach livornese di grande esperienza, a tentare l’impresa, quasi impossibile, di guidare il CUS Pisa... Basket, il CUS Pisa sbanca Pontedera e abbandona l’ultimo posto in DR1Pisa, 1 marzo 2026 – Quarta vittoria consecutiva, quinta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che sbanca Pontedera, nel derby... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Pontedera Temi più discussi: Basket Serie DR1. Batosta per la Juve. Super avvio per Carrara; Basket serie DR1. Juve aspetta il Cus Pisa. Caccia all’ottavo posto; Basket il CUS Pisa sbanca Pontedera e abbandona l’ultimo posto in DR1; Basket, il rilanciato CUS Pisa affronta fiducioso il derby di Pontedera, in DR1. Basket serie DR1. Batosta per la Juve. Super avvio per CarraraSconfitta pesante per la Juve Pontedera Bellaria, superata sul parquet del Centro Minibasket Carrara con il punteggio di 77-47 ... lanazione.it Basket serie DR1. Juve aspetta il Cus Pisa. Caccia all’ottavo postoDopo l’ultimo ko la Juve Pontedera Bellaria tornerà domani sul parquet del PalaMatteoli, alle ore 18:15 contro il Cus ... lanazione.it Doppia tegola per la Juventus Next Gen Dovrà fare a meno di loro due con il Pontedera - facebook.com facebook #SerieC gr.B Campobasso-Juventus NextGen 2-1 Pontedera-Ascoli 1-3 Carpi-Bra 2-1 league table (top5) 1 Arezzo 62 2 Ravenna 55 3 Ascoli 53 4 Campobasso 39 5 Juve NextGen 39 #calcio #football x.com