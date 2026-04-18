A Pontedera, le vie del centro sono state teatro di un episodio di furto in uno studio legale. L’episodio si è verificato il 18 aprile 2026, quando alcuni ladri sono entrati in azione in una zona frequentata e centrale della città. La rapina ha coinvolto alcuni oggetti di scarso valore, ma l’evento ha attirato l’attenzione sulla presenza di criminalità nella zona. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle modalità dell’episodio o sui responsabili.

Pontedera, 18 aprile 2026 – Via Roma presa di mira dai ladri. Ladri di pochi spiccioli o poco più, ma sempre ladri. Che spaccano le porte e le finestre, entrano nelle case, nei negozi e negli uffici (l’ultimo lo studio di un noto avvocato) o nelle macchine, buttano all’aria tutto quello che trovano e portano via i soldi. Via Roma, negli ultimi giorni. Nello studio dell’avvocato sono entrati di notte, tra giovedì e ieri. Hanno rovistato ogni stanza e ogni spazio, cassetti e armadi, scrivanie. Alla fine se ne sono andati con qualche centinaio d’euro trovati in un cassetto che era chiuso e hanno scassinato. Ma quello che più ha colpito è il disastro che hanno lasciato in ogni stanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, assalto dei ladri nelle vie del centro Ultimo colpo in uno studio legale

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