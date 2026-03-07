Colpo in casa preso uno dei ladri Blitz della polizia locale in centro

Una banda di ladri ha colpito in un’abitazione nel centro della città, ma uno dei sospettati è stato catturato durante un inseguimento a piedi dai vigili urbani. Dopo aver rubato nell’appartamento, l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’intervento si è svolto in modo rapido e senza altri incidenti.

Ruba in un’abitazione del centro e si dà alla fuga, ma dopo un inseguimento a piedi viene fermato e arrestato dai vigili urbani. Bloccato dalla polizia locale, coordinata dalla comandante Simonetta Daidone, un cittadino sudamericano, accusato di furto aggravato. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardo alla presenza di individui che si erano introdotti in un appartamento. L’operazione, portata a termine da parte di due pattuglie della polizia locale con l’intervento anche di altri operatori, ha consentito l’arresto del ladro, un uomo di origini sudamericane, senza fissa dimora in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo in casa, preso uno dei ladri. Blitz della polizia locale in centro Blitz della Polizia Locale all'alba: trovati 13 immigrati stipati in una casa degradata in centroBlitz all’alba di martedì mattina della Polizia Locale di Forlì in un appartamento in centro storico stipato di stranieri. Blitz della polizia locale: preso il piromane di Campanelle, è un giovane triestinoDanni per oltre un milione di euro potrebbero essere attribuiti a lui dopo il conteggio delle vetture distrutte dalla sua azione. Approfondimenti e contenuti su Blitz della. Discussioni sull' argomento Colpo in casa, preso uno dei ladri. Blitz della polizia locale in centro; Un blitz massiccio per dare un colpo allo spaccio di droga nella zona calda della città; Colpo da 500mila euro in casa di un’anziana di Monza: condannata la coppia di truffatori; Cannabis coltivata in casa e cocaina nascosta in camper: scatta il blitz. Ladri in casa dell'ex sindaco Rigo: «Rubati tutti i miei ricordi, hanno preso il servizio di mia mamma». Il colpo da 5mila euro«Tutto è accaduto in tre quarti d'ora - racconta Rigo -: siamo andati a far la spesa a Sacile, usciti alle 18 e rientrati alle 18.45. Proprio perché ci assentavamo per pochi minuti non abbiamo ... ilgazzettino.it Un altro blitz della Polizia di Stato al Quarticciolo, nel quadrante est di Roma: il bilancio è di 6 pusher arrestati. Grazie a controlli mirati e a una presenza costante sul territorio, gli agenti hanno sequestrato complessivamente 185 dosi di droga tra crack, cocaina x.com Un altro blitz della Polizia di Stato al Quarticciolo, nel quadrante est di Roma: il bilancio è di 6 pusher arrestati. Grazie a controlli mirati e a una presenza costante sul territorio, gli agenti hanno sequestrato complessivamente 185 dosi di droga tra crack, cocaina - facebook.com facebook