La Fiamma delle Paralimpiadi arriva oggi a Milano tappa in piazza Duomo | staffetta dei tedofori nelle vie del centro

Milano, 25 febbraio 2026 – Domenica si sono chiuse le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e già ieri, martedì 24 febbraio, la fiamma delle Paralimpiadi ha iniziato il suo percorso da Stoke Mandeville, nel Regno Unito. Poi l’approdo in Italia, a Torino, e oggi il passaggio a Milano. Domani andrà a Roma e viaggerà coinvolgendo 501 tedofori e animando per 10 giorni città e comunità con i flame festival fino al prossimo 6 marzo, data della cerimonia di apertura a Verona. La fiamma paralimpica accesa a Stoke Mandeville in Inghilterra La Torcia Paralimpica di Milano Cortina 2026, così come quella Olimpica, è chiamata Essential per via del design minimale che la contraddistingue. Presenta una finitura riflettente e cangiante, in una tonalità sul bronzo. Leggera e composta prevalentemente da materiali riciclati, in particolare da una lega di alluminio e ottone. Gli ex atleti delle Paralimpiadi Torino 2006 durante la Cerimonia di passaggio della Fiamma Paralimpica Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

