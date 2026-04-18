Ponte sullo Stretto | polemica su Messina e promesse mancate

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto è tornato al centro dell’attenzione a Messina, dove un deputato di Sud chiama Nord ha espresso critiche riguardo alla gestione del progetto da parte del governo. La questione ha suscitato riflessioni tra gli esponenti politici e le parti interessate della zona, con particolare attenzione alle promesse non mantenute e alle decisioni prese finora. La discussione si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sul futuro dell’opera.

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto si è riacceso a Messina con le recenti dichiarazioni di Gallo, deputato di Sud chiama Nord, che ha contestato la gestione governativa del progetto. Il parlamentare ha denunciato il mancato rispetto di un impegno preso dalle autorità nazionali oltre un anno fa riguardo alle opere compensative per la città messinese, sottolineando come la pianificazione territoriale non debba dipendere dai cambiamenti di colore tra l’amministrazione locale e quella centrale. L’impegno istituzionale oltre la logica della appartenenza politica. La questione delle infrastrutture dello Stretto non può essere ridotta a una semplice dinamica di potere tra Roma e Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ponte sullo Stretto, bocciature e polemiche

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