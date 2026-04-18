Pomeriggi sorprendenti e bucolici

Una lettrice ha inviato una fotografia scattata nelle campagne di Alliste, descrivendola come un’immagine pittoresca. Lo scatto cattura un paesaggio rurale durante un pomeriggio, con dettagli che richiamano la tranquillità e la bellezza del territorio. La scena mostra un ambiente bucolico, caratterizzato da elementi naturali e un’atmosfera serena. La fotografia è stata condivisa attraverso i canali di comunicazione locale.

ALLISTE - Lo scatto di una nostra lettrice, Antonietta Panzera, dalle campagne di Alliste. “Un'immagine pittoresca”. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Due pomeriggi in biblioteca dedicati a Maurizio BufaliniDomani e venerdì 20 febbraio, alle 17, nella sala lignea della Malatestiana si terranno due conferenze, a ingresso gratuito, tenute da Giancarlo... Vitamina K2: i sorprendenti benefici per ossa e cuoreLa vitamina K2 è una delle forme della vitamina K, un nutriente essenziale per l'organismo umano.