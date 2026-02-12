Due pomeriggi in biblioteca dedicati a Maurizio Bufalini

Domani e venerdì 20 febbraio alle 17, nella sala lignea della Biblioteca Malatestiana, si svolgono due incontri dedicati a Maurizio Bufalini. Gli eventi sono gratuiti e vedranno la partecipazione di Giancarlo Cerasoli, che parlerà di come Bufalini abbia rivoluzionato la medicina del suo tempo e della medicina a Cesena ai tempi del medico. Due pomeriggi per scoprire meglio un protagonista della storia medica italiana.

Domani e venerdì 20 febbraio, alle 17, nella sala lignea della Malatestiana si terranno due conferenze, a ingresso gratuito, tenute da Giancarlo Cerasoli (Scuola di Storia della Medicina OdM - Rimini), dal titolo ' Come Maurizio Bufalini rivoluzionò la medicina del suo tempo ' e ' La medicina a Cesena ai tempi di Maurizio Bufalini '. I due eventi, entrambi accompagnati dalla visita alla mostra " L'occhio clinico. Maurizio Bufalini e i suoi libri ", saranno il finissage delle iniziative che da dicembre celebrano i 150 anni dalla morte del celebre clinico cesenate. Entrambi gli eventi saranno introdotti dall'assessore alla Cultura Camillo Acerbi e presentati da Paolo Zanfini, direttore scientifico della biblioteca Malatestiana.

