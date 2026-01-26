La vitamina K2 svolge un ruolo importante nel mantenimento della salute ossea e cardiovascolare. Studi recenti evidenziano come un adeguato apporto di questa vitamina possa contribuire a ridurre il rischio di arteriopatia periferica, in particolare in persone affette da ipertensione o diabete. Integrare correttamente la vitamina K2 può rappresentare un supporto utile per il benessere generale, senza effetti eccessivi o sensazionalismi.

La vitamina K2 è una delle forme della vitamina K, un nutriente essenziale per l'organismo umano. Si tratta di una vitamina liposolubile, di origine prevalentemente batterica, alla base di diverse funzioni fisiologiche, dalla coagulazione del sangue alla regolazione del metabolismo del calcio. A differenza della vitamina K1, molto diffusa negli alimenti di origine vegetale, la K2 è meno comune ma fondamentale per la salute di ossa e cuore. Una carenza nel breve termine può avere ripercussioni sulla coagulazione, ma nel lungo periodo è associata a una riduzione della densità minerale ossea e alla calcificazione dei vasi sanguigni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vitamina K2: i sorprendenti benefici per ossa e cuore

Leggi anche: Essenziale per la coagulazione e la salute delle ossa, la vitamina K è spesso sottovalutata. Ecco a cosa serve, dove si trova e quando è utile un integratore

Vitamina D o Vitamina E? Qual è più consigliata per il sistema immunitario e l'energia?Tra Vitamina D e Vitamina E, entrambe svolgono ruoli importanti nel nostro organismo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Vitamina k2: a cosa serve Scopri tutti i benefici

Vitamina K2: i sorprendenti benefici per ossa e cuoreL'assunzione di vitamina K2 è collegata a un minor rischio di arteriopatia periferica, soprattutto in persone con ipertensione o diabete ... msn.com

Vitamina K2: perché serve all'organismo e in quali cibi trovarlaPerché è importante la vitamina K2? Questa vitamina, di origine batterica, è una forma della vitamina K, un nutriente essenziale per il nostro organismo. È liposolubile, svolge un ruolo cruciale ... gazzetta.it

Vitamina C liposomiale e PQQ: un accoppiata vincente! La Vitamina C liposomiale rispetto alla "classica" Vitamina C ha una maggior biodisponibilità e per maggior tempo. Il PQQ è una molecola di recente scoperta dagli effetti sorprendenti che lavora in - facebook.com facebook