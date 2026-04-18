Un nuovo approfondimento riguarda il Polo AliExpress ‘B’ Ricamato, con particolare attenzione alla natura dei materiali utilizzati. La questione si concentra sulla distinzione tra seta e cotone, senza valutazioni soggettive o interpretazioni. Si precisa che l’articolo include link di affiliazione, e che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti fatti tramite tali collegamenti, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il paradosso del ‘cotone di seta’: analisi visiva vs descrizione. L’analisi di questo capo parte da una nota ambiguità terminologica presente nella scheda prodotto. La descrizione parla di una maglietta in “cotone di seta”, un’espressione che nel settore tessile viene spesso utilizzata per indicare miscele di fibre, ma che richiede un’osservazione attenta della trama per essere decifrata. Guardando le immagini fornite, il tessuto non mostra la lucentezza tipica delle fibre proteiche pure, presentandosi invece con la struttura classica del tessuto a maglie (pique).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polo AliExpress ‘B’ Ricamato: Seta o Cotonificio?

Notizie correlate

In arrivo il futuro polo della cultura. L’ex cotonificio si sta trasformando: maxi progetto da 2,6 milioni di euroNell’area dell’ex Cotonificio Cederna, dove per decenni hanno lavorato generazioni di monzesi, sta prendendo forma uno dei progetti culturali più...

Leggi anche: Durante la prima serata di Sanremo, il cantautore albanese ha indossato una camicia di seta rosa antico con ricamato a mano il nome "Amal"