durante la prima serata di sanremo il cantautore albanese ha indossato una camicia di seta rosa antico con ricamato a mano il nome amal

«F iglia di nessuno, melodia di un canto, quello della gente che ti ha amato tanto». La struggente ninna nanna di Ermal Meta, Stella stellina, dedicata alle vittime innocenti di Gaza, ha avvolto il palco del Festival di Sanremo. Una melodia dalle sonorità orientali ha accompagnato le parole del cantautore, che sul palco dell’ Teatro Ariston si è presentato con la scritta « Amal» ricamata sul colletto della camicia. Una parola di origine araba che significa «speranza» e che, per l’artista, diventa il simbolo di tutte le bambine di Gaza, le «figlie di nessuno, figlie di tutti». Sanremo 2026: i look sul palco dell'Ariston. guarda le foto Ogni sera un nome diverso sul colletto di Ermal Meta. La calligrafia del nome ricamato a mano sull’abito è la sua e ogni sera ce ne sarà uno nuovo: il nome di una bambina o di un bambino diverso, da portare sul petto sul palco dell’Ariston. «La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi», ha spiegato Ermal Meta sui social. 🔗 Leggi su Iodonna.it

