Nell’area dell’ex Cotonificio Cederna, un vasto progetto da 2,6 milioni di euro sta trasformando lo spazio. La nuova biblioteca di quartiere, che sarà la più grande di monza, è in fase di realizzazione e coinvolge le strutture storiche dove per decenni hanno lavorato molte generazioni di monzesi. L’intervento mira a creare un centro culturale di rilievo per la città.

Nell’area dell’ex Cotonificio Cederna, dove per decenni hanno lavorato generazioni di monzesi, sta prendendo forma uno dei progetti culturali più significativi degli ultimi anni: la nuova biblioteca di quartiere, destinata a diventare la più grande della città. Un presidio da mille metri quadrati. I lavori procedono con regolarità. Tra ieri e oggi sono stati rimossi i grossi quantitativi di terra scavati nelle scorse settimane, mentre il prossimo mese si completerà lo sbancamento. Poi inizierà la costruzione della platea di cemento che ospiterà il prefabbricato: moduli in cemento laterizio, progettati per incastrarsi con facilitàè. L’arrivo in cantiere è previsto tra fine maggio e inizio giugno; il montaggio richiederà circa 15 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In arrivo il futuro polo della cultura. L’ex cotonificio si sta trasformando: maxi progetto da 2,6 milioni di euro

