Giornata della Maratona del Donatore per 58 allievi agenti della scuola di polizia

In una giornata dedicata alla donazione del sangue, 58 allievi agenti del 233° corso della scuola di polizia di Peschiera del Garda hanno partecipato a una raccolta collettiva presso l’ospedale di Borgo. L’evento, promosso dall’Advps, associazione dei donatori volontari della Polizia di Stato, ha coinvolto i giovani durante la “Giornata della Maratona del Donatore”.

In occasione della “Giornata della Maratona del Donatore”, organizzata dall’Advps (associazione donatori volontari Polizia di Stato), 58 allievi del 233° corso provenienti dalla scuola di polizia di Peschiera del Garda sono stati protagonisti di una donazione collettiva all’ospedale di Borgo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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