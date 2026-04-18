A Napoli è stato firmato il Patto federativo per il grande Centro, segnando un passo importante per un soggetto politico di centro a livello nazionale. Secondo i promotori, questa iniziativa rappresenta un rilancio per rafforzare l’area di riferimento centrale, ritenuta fondamentale in un panorama politico caratterizzato da una forte polarizzazione. La firma si inserisce in un momento di rinnovamento per il quadro politico italiano, con l’obiettivo di consolidare l’identità di questa formazione.

“È un momento importante di riavvio per un soggetto politico di centro a livello nazionale. Senza quest’area di riferimento centrale, il campo largo è destinato a perdere in modo irrimediabile, vista la polarizzazione che caratterizza lo scenario politico italiano. Un progetto dove ognuno partecipa con il meglio che può mettere in campo per tenere insieme un’area vasta che va dai liberali alla componente cattolica e alle diverse forze laiche”. Lo ha dichiarato Clemente Mastella, sindaco di Benevento, intervenuto nel corso dell’ iniziativa “Verso il Centro” svoltasi sabato mattina presso il centro congressi Ramada di Napoli. Per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, “la nascita di una realtà di centro che copra il mondo moderato e riformista, arricchendo l’offerta politica nell’ambito del centrosinistra, è un fatto importante.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Politiche 2027, nasce a Napoli il Patto federativo per il grande Centro

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