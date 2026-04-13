Area dell’ex ospedale tra i rifiuti spunta una bomba a mano

Nell’area dell’ex ospedale sono stati trovati vari rifiuti, tra cui vecchi elettrodomestici, sacchi di immondizia, arredi, bottiglie di plastica, estintori, bidoni di vernice e una bomba a mano. La scoperta è stata fatta in un sito abbandonato, dove si sono accumulati diversi materiali di scarto. La presenza dell’ordigno è stata segnalata alle autorità competenti, che si stanno occupando di gestire la situazione.

Vecchi elettrodomestici, sacchi di immondizia, arredi, bottiglie di plastica, estintori, bidoni di vernici e una bomba a mano. È quello che hanno trovato ieri mattina nell’area intorno al vecchio ospedale di Garbagnate Milanese nell’ambito della Giornata del Verde Pulito. Organizzata dal Comitato Cittadella Socio Sanitaria Garbagnate con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere il recupero dell’ex ospedale chiuso dieci anni fa, alla pulizia straordinaria hanno partecipato oltre un centinaio di cittadini, associazioni di volontariato e gruppi ambientalisti, che hanno a cuore il futuro dell’ex sanatorio. Durante le operazioni di pulizia, come spesso accade, sono stati ritrovati rifiuti ingombranti di ogni genere, compresi materiali altamente inquinanti e potenzialmente pericoloso, come una bomba a mano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Area dell’ex ospedale, tra i rifiuti spunta una bomba a mano Dal parcheggio olimpico spunta una bomba a manoSecondo quanto si apprende, il rinvenimento è stato effettuato durante dei lavori per la sistemazione dell’area a seguito della chiusura di...