Bremer a Mediaset | Chiediamo scusa ai tifosi Rigore? Difficile parlare decisione che cambia la partita ma…

Gleison Bremer si presenta in tv dopo la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta e chiede scusa ai tifosi. Il difensore bianconero dice che parlare del rigore è difficile, perché ha cambiato l’andamento della partita. Svela anche che la decisione dell’arbitro ha influito molto sul risultato finale.

Il difensore Juventus, Gleison Bremer, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: le sue parole. Intervenuto nel postpartita di Atalanta Juventus, quarto di finale di Coppa Italia terminato sul 3 a 0 in favore della Dea, il difensore bianconero Gleison Bremer si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SUL RIGORE – « Difficile parlare, la regola dice che è rigore, io da giocatore dico di no ma alla fine è rigore quando l'arbitro fischia. Una decisione che cambia la partita, ma non possiamo stare su questo, c'era ancora il secondo tempo da giocare, purtroppo è andato così » LE OCCASIONI NON SFRUTTATE – « Sisi, questo è già successo in altre partite, anche contro il Lecce.

