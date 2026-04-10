Napoli Conte a Parma ritrova Politano e Hojlund per l’attacco

Nel centro tecnico di Castel Volturno, l’allenamento del Napoli si è concentrato su esercizi atletici e attività tecnico-tattiche. La sessione è durata circa due minuti e ha coinvolto l’intera squadra. La formazione si prepara per la partita in programma domenica pomeriggio al Tardini contro il Parma. Durante l’allenamento, il tecnico ha schierato nuovamente Politano e Hojlund nel reparto offensivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Seduta atletica e lavoro tecnico-tattico. Conte ha puntato gran parte dell’allenamento, svoltosi stamani nel centro tecnico di Castel Volturno, sulla strategia da mettere in atto nella gara che il Napoli giocherà domenica pomeriggio al Tardini contro il Parma. Gli azzurri puntano alla vittoria per mantenere il secondo posto in classifica e mettere al tempo stesso pressione all’Inter qualora i nerazzurri non dovessero uscire vincitori nella sfida con il Como. In attesa del rientro dei primi giocatori che potranno tornare a disposizione tra i cinque che ancora sono infortunati (Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Neres e Lukaku) si va verso la conferma della squadra che è scesa in campo contro il Milan, con due sole eccezioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Conte a Parma ritrova Politano e Hojlund per l’attacco Leggi anche: Napoli-Lecce 2-1: Hojlund e Politano, la rimonta è per Conte Napoli, Hojlund recuperato: Conte ritrova il suo attaccanteArrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte dall’infermeria in vista della sfida di domenica contro il Parma. Inter-Napoli 2-2: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Parma-Napoli, probabili formazioni: Conte pronto alla sfida con il sorriso; Il Napoli riparte da Parma, attende Hojlund e spera in un ko dell'Inter; Verso Parma-Napoli: recuperi importanti per Conte; Parma-Napoli, Alisson potrebbe partire dal 1?: resta fuori uno dei Fab Four!. Conte ritrova Politano e Hojlund: Napoli pronto per la trasferta di ParmaIl Napoli di Antonio Conte si prepara per la sfida di domenica pomeriggio contro il Parma, in programma allo stadio Tardini. Al centro tecnico di Castel Volturno, il tecnico ha diretto una seduta atle ... it.blastingnews.com Parma-Napoli, le probabili formazioni: Politano è in pole ma Gutierrez potrebbe traslocare sulla sinistraParma-Napoli, probabili formazioni e ultime novità: rientri importanti, assenze pesanti e dubbi di formazione per Cuesta e Conte. ilnapolista.it Questa mattina a Napoli c'è stata la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa dedicata ad Aldo Giuffrè (1924-2010). L'omaggio che vuole ricordare l'attore e il regista si è tenuto alle ore 12, in Via del Sole 6, nel cuore del quartiere San Lorenzo. L’in - facebook.com facebook Il primo gol, il sogno #Napoli e l'impatto del Maradona: #AlissonSantos si racconta x.com