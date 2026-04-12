Parma-Napoli le pagelle | Troilo e Strefezza top 7 Politano stecca 5

Durante la partita tra Parma e Napoli sono stati valutati vari giocatori, con Troilo e Strefezza che hanno ricevuto un voto di 7, risultando i più convincenti. Politano si è distinto con una prestazione sotto le aspettative, ottenendo un voto di 5. Buone prove sono state registrate anche nel reparto difensivo, con particolare attenzione a Cuesta. Tra i portieri, Alisson si è distinto come il migliore secondo gli osservatori.