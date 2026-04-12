Parma-Napoli le pagelle | Troilo e Strefezza top 7 Politano stecca 5
Durante la partita tra Parma e Napoli sono stati valutati vari giocatori, con Troilo e Strefezza che hanno ricevuto un voto di 7, risultando i più convincenti. Politano si è distinto con una prestazione sotto le aspettative, ottenendo un voto di 5. Buone prove sono state registrate anche nel reparto difensivo, con particolare attenzione a Cuesta. Tra i portieri, Alisson si è distinto come il migliore secondo gli osservatori.
Convincente la prova di tutto il reparto difensivo di Cuesta. Il migliore per Conte è Alisson, bene anche McTominay.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Parma-Napoli 1-1, le pagelle: Strefezza (7) decisivo, Alisson (6,5) cambia la sfida, McTominay (6,5) non basta, Juan Jesus (4,5)Il Napoli non va oltre il pari contro il Parma al Tardini: la gara finisce con il risultato di 1-1.