Polignano a Mare Città della Musica tre giorni nel segno di Domenico Modugno

A Polignano a Mare si svolge la manifestazione “Polignano a Mare Città della Musica”, dedicata alla musica e alla canzone d’autore. L’evento si svolge dal 17 al 19 aprile e comprende tre giornate di attività culturali. Tra le iniziative sono previste celebrazioni dedicate a Domenico Modugno, con incontri che coinvolgono musica, cinema e luoghi simbolici della città.

Polignano a Mare continua a celebrare la musica e il suo legame con la canzone d’autore con “Polignano a Mare Città della Musica”, il progetto culturale che si concretizza con la tre giorni Nel segno di Domenico Modugno: canzone d’autore, cinema, luoghi del cuore in programma dal 17 al 19 aprile.🔗 Leggi su Baritoday.it A Polignano a Mare tre giorni di eventi speciali dedicati a Domenico ModugnoDal 17 al 19 aprile Polignano a Mare ospiterà una serie di eventi speciali dedicati a Domenico Modugno nell’ambito di “Polignano a Mare Città della... "Wanderlust bloom edition": tre giorni di artigianato, musica e workshop creativi nel giardino sul mareNel giardino affacciato sul mare, gli artigiani provenienti da tutta Italia, ciascuno con il proprio universo creativo fatto a mano, presenteranno... Domenico Modugno unisce tre comuni del sud nel segno del cantautorato e della cultura