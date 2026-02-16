A Polignano a Mare tre giorni di eventi speciali dedicati a Domenico Modugno

Dal 17 al 19 aprile Polignano a Mare ospiterà una serie di eventi speciali dedicati a Domenico Modugno nell’ambito di “Polignano a Mare Città della Musica”, progetto che mette al centro la canzone d’autore come patrimonio culturale e identitario del territorio. E’ un primo appuntamento di un percorso più ampio che unisce simbolicamente i luoghi più importanti della vita di Modugno in un’azione condivisa di valorizzazione culturale e promozione territoriale. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione di Stefano Senardi, si configura all’interno di un progetto condiviso che ambisce a valorizzare la figura di Domenico Modugno attraverso i suoi “luoghi del cuore”.🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa sera al teatro comunale di Russi va in scena uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno.

