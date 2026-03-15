La sorpresa del doppio ritiro iniziale delle McLaren | quando le batterie diventano un problema

Durante le prove, le McLaren hanno vissuto un'imprevista doppia uscita dai box causata da problemi alle batterie. Per Norris e Piastri si tratta di due incidenti distinti, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Entrambi i piloti sono stati costretti a fermarsi durante le sessioni, interrompendo le loro qualifiche e creando preoccupazioni sulla affidabilità delle vetture.

Il doppio ritiro già prima della partenza della due McLaren di Norris e Piastri ha lasciato tutti di stucco. Ma è corretto sottolineare rappresenti uno specchio estremamente fedele della complessa situazione della parte elettrica delle attuali PU. Il team principal Andrea Stella, pur non avendo ancora scoperto le ragioni alla base di questo stop inaspettato che per la vettura di Norris ha nei fatti impedito l’avviamento del propulsore già dai box, nonostante vari tentativi e reset della procedura, mentre per Piastri si sia scoperto una volta schierata la vettura in griglia, un problema, sempre di natura elettrica che ha completamente bloccato l’intero sistema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La sorpresa del doppio ritiro iniziale delle McLaren: quando le batterie diventano un problema Articoli correlati F1, Adrian Newey confessa: “Siamo a corto di batterie ma il problema più grave sono le le vibrazioni”Si è concluso da poche ore il venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo del Mondiale F1 2026. Tecnologia, la rivoluzione del biocomputing: quando i neuroni diventano processoriSi sta plasmando il futuro dell’informatica: minuscoli gruppi di cellule cerebrali umane vengono coltivati per creare computer basati su neuroni...